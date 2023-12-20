Başkan Yalçın, üniversite öğrencileriyle buluştu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlahiyat Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen söyleşi programına katılan Yalçın, burada hayata dair tecrübelerini ve anılarını öğrencilerle paylaştı.

Yalçın, büyükler için hayatta en kıymetli varlığın gençler olduğunu vurguladı.

İlahiyatçı kavramına dikkati çeken Yalçın, "İster kendinizi bir İslam tebliğcisi ister İslam alimi ya da isterseniz sıradan bir memur olarak isimlendirin, İslam'a karşı çıkanlara İslam'ın bir numaralı savunucu olacaksınız. Siz ilahiyatçısınız, başka kimliğe gerek yok." dedi.

Söyleşide, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan ile Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şahin Güven de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Yalçın, öğrencilerin sorularını yanıtladı.