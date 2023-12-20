Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        GÜNCELLEME - Kayseri'de sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kayseri'de sanayi sitesinde elektrikli ve motorlu bahçe malzemesi satılan iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 13:50 Güncelleme: 20.12.2023 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Kayseri'de sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de sanayi sitesinde elektrikli ve motorlu bahçe malzemesi satılan iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Hacı Saki Mahallesi Eski Sanayi Sitesi 6016. Sokak'ta Ş.A'ya ait çapa makinesi, motorlu testere, çim biçme makinesi gibi ürünler ile yedek parçalarının satıldığı 2 katlı iş yerinin üst katında yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Yangına müdahale etmeye çalıştığı sırada başını duvara çarparak yaralanan iş yeri sahibi Ş.A, hastaneye kaldırıldı.

        Çevredeki esnaf, itfaiye ekiplerinin olaya müdahalede yetersiz kaldığını öne sürerek, tepki gösterdi.

        Ş.A'nın esnaf komşusu Gökhan Akyıldız, yangın çıktığında alevlere söndürme tüpleriyle müdahale etmeye çalıştıklarını ancak sonuç alamadıklarını belirterek, itfaiye ekiplerinin müdahalede yetersiz kaldığını öne sürdü.

        Yangının, ısınmak amacıyla yakılan sobanın bacasından çıktığı, motorlu bahçe malzemesinin içindeki benzinin etkisiyle büyüdüğü değerlendiriliyor.

        Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        Korkunç olay! Trafikte cinayet kamerada!
        Korkunç olay! Trafikte cinayet kamerada!
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Kadro sil baştan!
        Kadro sil baştan!
        İşte Konyalı John Wick!
        İşte Konyalı John Wick!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Fiyat balonunun alası evde
        Fiyat balonunun alası evde

        Benzer Haberler

        Kayseri'de tarım makineleri satan iş yerinde yangın
        Kayseri'de tarım makineleri satan iş yerinde yangın
        Kayseri'de sanayi sitesindeki bir iş yerinde yangın çıktı
        Kayseri'de sanayi sitesindeki bir iş yerinde yangın çıktı
        Kayseri'de uzman çavuşu öldüren sanık müebbet hapis istemiyle yargılanacak
        Kayseri'de uzman çavuşu öldüren sanık müebbet hapis istemiyle yargılanacak
        Başkan Yalçın, üniversite öğrencileriyle buluştu
        Başkan Yalçın, üniversite öğrencileriyle buluştu
        Kayseri'deki Mutlu Evlilik Akademisi sona erdi
        Kayseri'deki Mutlu Evlilik Akademisi sona erdi
        Kavgada uzman çavuşu öldüren sanığa müebbet hapis istemi
        Kavgada uzman çavuşu öldüren sanığa müebbet hapis istemi