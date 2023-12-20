GÜNCELLEME - Kayseri'de sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Kayseri'de sanayi sitesinde elektrikli ve motorlu bahçe malzemesi satılan iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hacı Saki Mahallesi Eski Sanayi Sitesi 6016. Sokak'ta Ş.A'ya ait çapa makinesi, motorlu testere, çim biçme makinesi gibi ürünler ile yedek parçalarının satıldığı 2 katlı iş yerinin üst katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangına müdahale etmeye çalıştığı sırada başını duvara çarparak yaralanan iş yeri sahibi Ş.A, hastaneye kaldırıldı.

Çevredeki esnaf, itfaiye ekiplerinin olaya müdahalede yetersiz kaldığını öne sürerek, tepki gösterdi.

Ş.A'nın esnaf komşusu Gökhan Akyıldız, yangın çıktığında alevlere söndürme tüpleriyle müdahale etmeye çalıştıklarını ancak sonuç alamadıklarını belirterek, itfaiye ekiplerinin müdahalede yetersiz kaldığını öne sürdü.

Yangının, ısınmak amacıyla yakılan sobanın bacasından çıktığı, motorlu bahçe malzemesinin içindeki benzinin etkisiyle büyüdüğü değerlendiriliyor.

Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışması sürüyor.

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