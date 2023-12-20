Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağını genişletecek ana arterlerdeki çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve kırsalda önemli ulaşım yatırımlarını hayata geçiren belediye, şehrin ulaşım ağını genişletecek önemli ana arterlerdeki çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesini 15 Temmuz Bulvarı ile Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinden Talas'a bağlayacak ana arterlerden toplam 12 kilometre uzunluktaki 15 Temmuz Bulvarı'nın yapım çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

- KAYMEK ebru sanatını öğrencilere tanıtıyor

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) eğitimcileri, ebru sanatını öğrencilere tanıtmak için okulda etkinlik düzenledi.

Şehit Jandarma Komando Er Hacı Aydıncı İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte ebru sanatı tanıtıldı.

Ebru çalışması yapan öğrenciler, eğlenceli vakit geçirdi.

- ERÜ ve TÜGVA arasında iş birliği

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kayseri İl Temsilciliği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında düzenlenen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, amaçlarının birlikte ortak eğitim programları düzenlemek olduğunu ifade etti.

Düzenleyecekleri eğitim programları ile gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlerine destek olmaya gayret edeceklerini kaydeden Altun, özellikle sivil toplum kuruluşlarıyla yaptıkları bu tür faaliyetlerde güzel sonuçlar elde edeceklerini düşündüklerini aktardı.

Törende, Rektör Altun ve TÜGVA Kayseri İl Temsilcisi İsmail Vefa Bayırbaş tarafından iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolle TÜGVA tarafından geliştirilen "İhtisas Akademi Projesi" kapsamında ERÜ öğrencilerine eğitim ve seminer verilecek.