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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 18:09 Güncelleme: 20.12.2023 - 18:09
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:RGHEnerTürk Enerji﻿

        Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, İlker Takpak

        Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Hosseini, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Karimi, Kemen, Cardoso, Morte, Thiam

        Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksel, Fred, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Batshuayi

        Goller: Dk. 8 Cengiz Ünder, Dk. 40 Batshuayi (Fenerbahçe), 45+4 Kemen (Mondihome Kayserispor)

        Sarı kart: Dk. 36 Karimi (Mondihome Kayserispor)

        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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