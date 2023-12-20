Stat:RGHEnerTürk Enerji﻿

Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, İlker Takpak

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Hosseini, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Karimi (Dk. 80 Ramazan Civelek), Kemen, Cardoso (Dk. 79 Mane), Morte (Dk. 79 Bahoken), Thiam

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz (Dk. 81 Oosterwolde), Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksel, Fred, Cengiz Ünder (Dk. 72 İrfan Can Kahveci), Szymanski (Dk. 89 Mert Hakan Yandaş), Tadic (Dk. 73 King), Batshuayi (Dk. 90 Umut Nayir)

Goller: Dk. 8 Cengiz Ünder, Dk. 40, 50 ve 79 (penaltıdan) Batshuayi (Fenerbahçe), Dk. 45+4 Kemen, Dk. 56 Thiam (penaltıdan) (Mondhome Kayserispor)

Kırmızı kartlar: Dk. 90+8 Fred, Dk. 90+10 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 36 Karimi, Dk. 90+4 Hosseini (Mondihome Kayserispor), Dk. 57 Djiku, Dk. 87 Oosterwolde, Dk. 90+7 Fred (Fenerbahçe)

KAYSERİ

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