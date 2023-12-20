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        Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Kayseri'de minibüsle 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 20:10 Güncelleme: 20.12.2023 - 20:15
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        Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Kayseri'de minibüsle 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Y.Ş. yönetimindeki 38 AJ 376 minibüs, E.Ö'nün kullandığı 34 CUK 544 plakalı otomobil ve E.E. idaresindeki 38 ABJ 108 plakalı otomobil, merkez Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, elektrik direğine çarparak durabildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yaralanan Y.Ş. ile araçlardaki 3 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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