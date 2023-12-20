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        Kayserispor-Fenerbahçe maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Mondihome Kayserispor'u 4-3 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, çok önemli bir deplasmandan üç puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 20:31 Güncelleme: 20.12.2023 - 20:31
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        Kayserispor-Fenerbahçe maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Mondihome Kayserispor'u 4-3 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, çok önemli bir deplasmandan üç puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        RGH EnerTürk Enerji﻿ Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, bu maça gerçekten iyi hazırlandıklarını söyledi.

        Kartal, maçın başında 2-0 öne geçtiklerini, savunmada kendi aralarındaki bir anlaşmazlıktan dolayı yedikleri gole rağmen devreye 2-1 üstün girdiklerini ifade etti.

        İkinci yarıya yine iyi başladıklarını vurgulayan Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İkinci yarının başında 3-1'i bulduk. 3-1'den sonra gene kolay goller yedik. Biz bu kadar kolay golleri yememeliyiz. Sonuçta şampiyonluğa oynayan bir takımız. Oyunun sonuna doğru biraz ortam da gerildi. 4-3 kazanmasını bildik, üç puan aldık. Biraz hasarlı oldu bu üç puan. Sonuçta yediğimiz kırmızı kartlar da var. Bu kadar basit kırmızı kart... Ne olduğunu, hakemle oyuncularımız arasında nasıl diyaloglar geçtiğini tam net bilmiyoruz. Bunları oyuncularımızla konuşup, ona göre bir değerlendirme yapacağız. Çok önemli bir deplasmandan üç puan aldık. Kayserispor iyi bir takım. Zor bir deplasmanı da bu şekilde geçtik. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

        - "Fred'in derbide olmaması tabii ki bizi üzecek"

        Bir basın mensubunun, "Fred'in olmaması derbide planlarınızı bozacak mı? İki tane arka arkaya maç var. Neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine Kartal, her oyuncunun kendileri için önemli ve değerli olduğunu belirtti.

        Fred'in de değerli oyuncularından bir tanesi olduğunu vurgulayan Kartal, "Olmaması tabii ki bizi üzecek. Sonuçta Fred yoksa, onun yerini dolduracak takım içerisinden başka bir çözüm bulacağız kendimize. Takım içerisinde bakacağız. En iyi şekilde Galatasaray maçına çıkacağımızı düşünüyorum." dedi.

        Kartal, "Bu kadar gol olacağını bekliyor muydunuz?" sorusuna ise "Aslında 2-0'dan sonra maçı 3, 4 yapıp çok rahat bitirebilirdik. Ayrıca 3-1 olduktan sonra da çok rahat maçı kendi elimizde tutup, daha farklı kazanabilirdik. Birazcık oyunun sonuna doğru ortam gerildi. Gerildikten sonra her iki takım da basit hatalar yaptı ve oyun genişledi. Maç bu şekilde bitti." yanıtını verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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