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        Kayseripor-Fenerbahçe maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 4-3 yenilen Mondihome Kayserispor'un teknik direktörü Recep Uçar, ilk defa sahalarında mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 20:42 Güncelleme: 20.12.2023 - 20:42
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        Kayseripor-Fenerbahçe maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 4-3 yenilen Mondihome Kayserispor'un teknik direktörü Recep Uçar, ilk defa sahalarında mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, zorlu bir müsabaka oynadıklarını, Fenerbahçe'nin sadece puan açısından değil, bir çok parametrede ligde lider olduğunu belirtti.

        Her şeye rağmen sahaya kendi kurguladıkları oyunu yansıtmayı başardıklarını dile getiren Uçar, "Buna karşılık amacımız, rakibin pozisyonu, konumu, durumu, kalitesi ne olursa olsun, sahaya kendi kurguladığımız oyunu yansıtmaktı. Maçın özeti, sahaya Fenerbahçe'nin kalitesini yansıttığı, bizim ise mücadele gücümüzü yansıttığımız bir maç oldu." dedi.

        Maça baskılı başladıklarını anlatan Uçar, şunları kaydetti:

        "Cengiz'den (Ünder) 8. dakikada yediğimiz golle geriye düştük. Ondan sonraki bölümde oyun mantalitemiz değişmedi. Hatta bir tane daha pozisyon verdik ama 15 ile 40. dakikalar arasında daha baskılı olan, pozisyona giren bizdik. Oyun gücünü sahaya daha çok yansıtan tarafın Kayserispor olduğunu düşünüyorum. Ancak 40. dakikada maalesef maçın birçok bölümünde olduğu gibi yaptığımız bir bireysel hatanın bedelini ağır ödedik ve 2-0 geriye düştük. Sonrasında da savunma arkasına atılan topla bulduğumuz golle devreye 2-1 geride girdik. Devreden sonraki planımızda bir değişiklik genel anlamda yoktu. Oyunun başında yediğimiz üçüncü gol bizi çok aşağıya da çekmedi. Hatta bunu oyuncularımızla devre arasında, 'üçüncü golü de yesek biz oyunumuzdan vazgeçmeyeceğiz' şeklinde de konuşmuştuk. Nitekim yine tekrar oyunda kaldık. Gene baskılı, mücadele gücü yüksek oyunumuza devam ettik. Neticesinde 3-2 ve 3-3'ü bulduğumuz bir oyun oldu. Penaltıdan yediğimiz gol oyunu 4-3'e götürdü. Sonrasında çok uğraştık ama başarılı olamadık. Bugün itibarıyla kendi sahamızda ilk yenilgimiz ve üzgünüm."

        Son zamanlarda yaşanan hadiselerin futbola zarar verdiğini vurgulayan Uçar, "Oyunun doğasında kazanmak da kaybetmek de var. Bizler profesyoneller olarak her maça anlattığım gibi kazanmak için çıkıyoruz. Kaybetmenin ayıp, kazanmanın zafer olmadığı bir iklime çevirmemiz lazım. Burada başta belki bizler olmak üzere, oyuncular, medya, taraftar, herkese büyük sorumluluk düşüyor. Sağduyulu, sorumluluk bilinciyle hareket etmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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