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        Kayseri'de apartman dairesindeki yangında 4 kişi dumandan etkilendi

        Kayseri'de 9 katlı apartmanın 2'inci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 22:59 Güncelleme: 20.12.2023 - 23:02
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        Kayseri'de apartman dairesindeki yangında 4 kişi dumandan etkilendi
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        Kayseri'de 9 katlı apartmanın 2'inci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'ndaki 11 katlı bir apartmanın 2'inci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekibinin çalışması sonucu söndürüldü.

        Binanın üst katlarında mahsur kalanların bazıları, itfaiye aracının merdiveniyle tahliye edildi.

        Yangında dumandan etkilenen 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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