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        Kayseri'de çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 21:47 Güncelleme: 22.12.2023 - 21:58
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        Kayseri'de çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

        E.G. idaresindeki 38 AIF 248 plakalı otomobil, Oymaağaç Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda, Y.Ş. yönetimindeki 66 ABF 241 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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