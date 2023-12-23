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        Melikgazi Belediyesi çölyaklı ailelere gıda paketi desteği sağlıyor

        Melikgazi Belediyesi, ilçedeki çölyak hastalarına 5 yıldır glütensiz gıda paketi dağıtıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 15:20 Güncelleme: 23.12.2023 - 15:22
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        Melikgazi Belediyesi çölyaklı ailelere gıda paketi desteği sağlıyor
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        Melikgazi Belediyesi, ilçedeki çölyak hastalarına 5 yıldır glütensiz gıda paketi dağıtıyor.

        Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, glütensiz gıda tüketen çölyak hastalarına gıda paketi ile destek olduklarını belirtti.

        Çölyak hastası vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için glütensiz gıda desteği verdiklerini anlatan Palancıoğlu, şöyle konuştu:

        "Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her ihtiyacında yanında olmaya çalışıyoruz. Çölyak hastası vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için glütensiz gıda desteğimize her yıl aksatmadan devam ettik. 5 yıl içerisinde 4 bin 924 paket glütensiz gıda desteğinde bulunduk. Çünkü glütensiz gıda temini normal gıdalara göre daha zor ve daha maliyetli. Bizler sosyal belediyecilik anlayışı ile insanlarımızın mutluluğu için elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret ediyoruz. Çölyaklı olmak, hassas beslenme gerektiren bir yaşam biçimi. Melikgazi Belediyesi olarak her zaman çölyak hastalarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz."

        Palancıoğlu, 'Glütensiz Mutfak Kursu' ile çölyak alerjisi bulunan hasta ve yakınlarının, glütensiz malzemelerle yemek yapmayı öğrendiğini de dile getirdi.

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