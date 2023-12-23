Kayseri'de bir kişi silahlı kavgada yaralandı
Kayseri'de kavgada silahla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'de kavgada silahla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen P.K. ile M.K, Talas ilçesi Tutlubağlar Caddesi'nde tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda P.K, tabancayla M.K'ye ateş açtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan M.K, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaçan şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.
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