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        Kayseri'de bir kişi silahlı kavgada yaralandı

        Kayseri'de kavgada silahla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 16:15 Güncelleme: 23.12.2023 - 16:29
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        Kayseri'de bir kişi silahlı kavgada yaralandı
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        Kayseri'de kavgada silahla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen P.K. ile M.K, Talas ilçesi Tutlubağlar Caddesi'nde tartışmaya başladı.

        Kavgaya dönüşen olayda P.K, tabancayla M.K'ye ateş açtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralanan M.K, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaçan şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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