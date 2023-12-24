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        Kayseri Büyükşehir kütüphanelerini 4,5 yılda 7 milyon 451 bin kitapsever ziyaret etti

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kütüphaneler 2019 yılından bu yana 7 milyon 451 bin 760 kitapseveri ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 12:07 Güncelleme: 24.12.2023 - 12:12
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        Kayseri Büyükşehir kütüphanelerini 4,5 yılda 7 milyon 451 bin kitapsever ziyaret etti
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kütüphaneler 2019 yılından bu yana 7 milyon 451 bin 760 kitapseveri ağırladı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, modern altyapısı ve binlerce kitap sayısıyla belediye kütüphaneleri her yıl milyonlarca kitapseverin uğrak yeri oluyor.

        Kütüphaneleri, 2019 yılından bu yana 7 milyon 451 bin 760 kitapsever ziyaret etti.

        Kitapseverler tarafından her yıl 100 binlerce ödünç kitap alınan kütüphanelerin toplam üye sayısı ise 300 bini aştı.

        Özellikle öğrencilerin ihtiyaçlarını da dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, kütüphanelerde ücretsiz internet ve bilgisayar hizmeti veriyor. Bilgisayar odalarının da bulunduğu kütüphanelerde, üye olan herkes ücretsiz fotokopi ve diğer tüm imkanlardan da yararlanabiliyor.

        Akademik kütüphanelerde olduğu gibi katalog tarama sistemi ve kütüphane otomasyon sistemi de kullanılıyor.

        Öte yandan, tamamlanma aşamasına gelen 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine yapılan 5 bin 500 metrekarelik halk kütüphanesinin de yakın zamanda hizmete girmesi planlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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