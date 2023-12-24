Kayseri'de bir kişi rezidansta ölü bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir kişi rezidansta hayatını kaybetti.

Tacettin Veli Mahallesi'nde bulunan bir rezidansın 4'üncü katında kalan 62 yaşındaki A.K'den bir süre haber alınamadı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan incelemede A.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldıran cenazeyle ilgili polis soruşturma başlattı.

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