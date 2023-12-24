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        Kayseri'de bir kişi rezidansta ölü bulundu

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir kişi rezidansta hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 16:05 Güncelleme: 24.12.2023 - 16:14
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        Kayseri'de bir kişi rezidansta ölü bulundu
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir kişi rezidansta hayatını kaybetti.

        Tacettin Veli Mahallesi'nde bulunan bir rezidansın 4'üncü katında kalan 62 yaşındaki A.K'den bir süre haber alınamadı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan incelemede A.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldıran cenazeyle ilgili polis soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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