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        BBP Genel Başkanı Destici, Kayseri'de konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Özgür Özel siz bizim aklımızla mı alay ediyorsunuz? Sen gerçekten bilgi almak istiyorsan Milli Savunma Bakanlığını ararsın, gidersin, ziyaret edersin, bilgini alırsın ya da davet edersin, gelir seni bilgilendirir. Yani şu andaki meclis yapısı devletin güvenliğinin konuşulmasına müsait değil ki." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 20:30 Güncelleme: 24.12.2023 - 20:43
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        BBP Genel Başkanı Destici, Kayseri'de konuştu:
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        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Özgür Özel siz bizim aklımızla mı alay ediyorsunuz? Sen gerçekten bilgi almak istiyorsan Milli Savunma Bakanlığını ararsın, gidersin, ziyaret edersin, bilgini alırsın ya da davet edersin, gelir seni bilgilendirir. Yani şu andaki meclis yapısı devletin güvenliğinin konuşulmasına müsait değil ki." dedi.

        Partisinin Kayseri İl Başkanlığını ziyaret eden Destici, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarının çizildiği toprakların şehitler vererek yurt yapıldığını anlatan Destici, Anadolu topraklarının şehit kanlarıyla sulandığını belirtti.

        Destici, son 3 gündür yaşanan olayların bir milat olduğunu vurguladı.

        Herkesin aklını başına alması gerektiğini dile getiren Destici, şöyle devam etti:

        "PKK'nın partisinin sözde eş başkanı ne diyor? 'Kürt sorunu çözülmeden.' Sanki ortada bir Kürt sorunu var. Ortada terör sorunu var. Ortada Kürt sorunu diye bir sorun yok. Bu ülkede Kürtlerin sorunları yok. Kürtlere ayrı bir kötü muamele yok. Ne diyor, 'Eğer diyor bu sorun çözülmezse efendim, Tekirdağ'daki de Trabzon'daki de rahat edemez' diye bizi, milletimizi, devletimizi tehdit ediyor. Tehdit etme alçaklığında, hadsizliğinde bulunuyor. Şimdi biz bunun cevabını en üst perdeden veririz ve veriyoruz. Tekirdağ'daki Trabzon'daki her zaman rahat eder. Bu devlet, bu ordu, bu polis vatandaşını rahat ettirir. Biz de rahat etmesi için elimizden gelen bütün gayreti gösteririz ama bu Bakırhan gibi hainler asla ve kata bundan sonra bu ülkede rahat edemeyeceklerini bilsinler."

        - Özgür Özel'e "kapalı oturum" eleştirisi

        Mecliste grubu bulunan partilerin terörü ve PKK'yı kınayan bildirisine AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin "evet" dediğini hatırlatan Destici, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyet Halk Partisi yine PKK'nın siyasi uzantısının kuyruğuna takılmış ve buna imza atmıyor. Peki beyefendinin gerekçesi ne? Gerekçesi şu. Efendim neymiş? Savunma Bakanı meclise gelecekmiş. Kapalı bir oturum yapılacakmış ve burada meclisi bilgilendirecekmiş. PKK'nın uzantılarının olduğu PKK'nın savunucularının olduğu mecliste bilgilendirecekmiş. Yani biraz önce saydığım bu hain Tuncer Bakırhan'ın işte Meral Danış'ın, öbürünün, berikinin olduğu meclise gelip onları kapalı oturumda bilgilendirecekmiş. Onlar da gidip hemen PKK'ya haber uçursunlar diye. Sayın Özgür Özel siz bizim aklımızla mı alay ediyorsunuz? Sen gerçekten bilgi almak istiyorsan Milli Savunma Bakanlığını ararsın, gidersin, ziyaret edersin, bilgini alırsın ya da davet edersin, gelir seni bilgilendirir. Yani şu andaki meclis yapısı devletin güvenliğinin konuşulmasına müsait değil ki. Eğer siz orada kapalı oturumlarda gerçekten devleti, ülkeyi, milleti ilgilendiren meseleleri konuşacaksanız terörle nasıl mücadele edilir, bunu konuşacak, bunun kararlarını alacaksanız önce yapmanız gereken, CHP olarak ve CHP'nin genel başkanı olarak PKK terör örgütünün partisiyle ilişkiyi kesmek ve onları meclisten çıkarmak için her türlü çalışmayı ve desteği vermek olmalıdır."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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