Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 116,5 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili sanıkların yargılanmasına devam edildi

        Kayseri'de 116,5 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 11:50 Güncelleme: 25.12.2023 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de 116,5 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili sanıkların yargılanmasına devam edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de 116,5 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar S.A. ve H.K. ile avukatları katıldı.

        Sanık H.K. savunmasında, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, tahliyesini istedi.

        S.A. ise suçlamaları reddederek, uyuşturucuyla ilgisinin olmadığını öne sürdü.

        Tahliyesini talep eden S.A, "Kolilerden parmak izim çıkmadı. Telefon şifremi verdim, incelenebilir. H.K, beni işin içinde gibi gösteriyor. Maddi durumum iyi, bunlara ihtiyacım yok." dedi.

        Savunmaların ardından mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine 14 Ocak 2023'te Kayseri-Malatya kara yolu uygulama noktasında durdurulan araçta 116,5 kilogram esrar ele geçirmiş, olayla ilgili S.A. ve H.K'yi gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        'Fazla hesap çetesi'nin turistlere saldırısı kamerada!
        'Fazla hesap çetesi'nin turistlere saldırısı kamerada!
        Doğuda kar esareti! 8 kentte 1745 yerleşim yerine ulaşılamıyor!
        Doğuda kar esareti! 8 kentte 1745 yerleşim yerine ulaşılamıyor!
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        Tipide felaket! İş makinesi uçuruma yuvarlandı
        Tipide felaket! İş makinesi uçuruma yuvarlandı
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        Derbi sonrası Icardi gerilimi!
        Derbi sonrası Icardi gerilimi!
        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!
        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Prof. Dr. Şener'den JN.1 açıklaması!
        Prof. Dr. Şener'den JN.1 açıklaması!
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        26 terörist etkisiz hale getirildi
        26 terörist etkisiz hale getirildi
        Meyve bıçağıyla cinayet! Katil: 16 Maktul: 17 yaşında!
        Meyve bıçağıyla cinayet! Katil: 16 Maktul: 17 yaşında!
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        İngiliz bakanın şakası ülkeyi karıştırdı
        İngiliz bakanın şakası ülkeyi karıştırdı
        Nisanur 2 yaşındaydı... Caniye 2 kez ağır müebbet!
        Nisanur 2 yaşındaydı... Caniye 2 kez ağır müebbet!
        Otomotivin 2023'ü! İlklerin ve rekorların yılı...
        Otomotivin 2023'ü! İlklerin ve rekorların yılı...
        Kartal'dan Buruk'a yanıt!
        Kartal'dan Buruk'a yanıt!

        Benzer Haberler

        Destici: Şehitlerin kanları yerde kalmayacak, bire bin alacağız (2)
        Destici: Şehitlerin kanları yerde kalmayacak, bire bin alacağız (2)
        BBP Genel Başkanı Destici, Kayseri'de konuştu:
        BBP Genel Başkanı Destici, Kayseri'de konuştu:
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Develi Belediye Spor Kulübü - Akkuş Belediyespor: 3-2
        Develi Belediye Spor Kulübü - Akkuş Belediyespor: 3-2
        Dairesinde ölü bulundu
        Dairesinde ölü bulundu
        Başkan Palancıoğlu, yapımı devam eden sosyal tesisi inceledi
        Başkan Palancıoğlu, yapımı devam eden sosyal tesisi inceledi