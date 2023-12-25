Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de "Orta Anadolu Kariyer Fuarı" açıldı

        Kayseri'de Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğü ve Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde farklı sektör temsilcilerinin, bölgede bulunan üniversite öğrencileri ile buluşturulması amacıyla düzenlenen Orta Anadolu Kariyer Fuarı (ORAKAF'23) açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 14:57 Güncelleme: 25.12.2023 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de "Orta Anadolu Kariyer Fuarı" açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğü ve Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde farklı sektör temsilcilerinin, bölgede bulunan üniversite öğrencileri ile buluşturulması amacıyla düzenlenen Orta Anadolu Kariyer Fuarı (ORAKAF'23) açıldı.

        Fuar, Kayseri OSB Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Yetenek Her Yerde" sloganıyla 19 üniversite paydaşlığında, kamu ve özel sektör ile meslek odalarının işbirliğinde gerçekleştiriliyor.

        Açılışta konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ERÜ ve kentteki diğer üniversitelerin ortaya koyduğu başarıların önemine dikkati çekerek, Kayseri'nin Türkiye'ye katma değer üreten, ithalatından 2 kat fazla ihracat yapan, istihdama katkı sağlayan çalışkan bir şehir olduğunu vurguladı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da "2019'da benzer bir çalışma yapılmış, çok verimli geçmişti. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılının kutlandığı, ikinci yüz yıla geçtiğimiz bu süreçte şehrimizde böyle anlamlı çalışmanın yapılması bizleri keyiflendiriyor, sevindiriyor." dedi.

        ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise ERÜ'nün birçok alanda kendisini ispatladığını, AR-GE ile ÜR-GE'de, sağlıkta, mühendislikte, ziraat ve sosyal bilimlerde çok güçlü faaliyetler içerisinde yer aldığını söyledi.

        Öğrenci odaklı çalıştıklarını anlatan Altun, şunları kaydetti:

        "Çünkü biz biliyoruz ki bundan sonraki süreçte özellikle Türkiye yüzyılına adım atacağımız süreçlerde siz gençlere çalışmalarınızla, gayretlerinizle çok ihtiyacımız olacak. Sizin gerek kampüs hayatınızdaki yaşam süreçlerinizi rahatlatmak gerekse bilgi birikim ve donanımınızı geliştirmek anlamında kampüs hayatını canlandırmaya çalışıyoruz. 52 bin öğrenciyle yaptığımız bu çalışmalarda sizlerin gelişimini en üst seviyede tutmak istiyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu bölgesel kariyer fuarları sizin bundan sonraki meslek hayatınızda çok kıymetli olacak. Yetenek kapısı altında özellikle staj noktasında kendi özgeçmişinizi yayınlamış olmanız, tanımlamış olmanız size hiç beklemediğiniz yerlerde önemli staj imkanları sunacaktır."

        Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen fuar, 26 Aralık'ta sona erecek.

        - AA standına ilgi

        Öte yandan fuarda Anadolu Ajansı

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        Tekel bayideki vahşette iddianame hazırlandı!
        Tekel bayideki vahşette iddianame hazırlandı!
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Icardi'ye penaltı var mı?
        İş kadınını öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        İş kadınını öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde

        Benzer Haberler

        Kemen, Kayserispor ile yollarını ayırdı
        Kemen, Kayserispor ile yollarını ayırdı
        Kayseri'de 2 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Kayseri'de 2 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde 23 milyon 170 bin kWh'lik...
        Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde 23 milyon 170 bin kWh'lik...
        Sultan Sazlığı'ndaki kamışlar, göl buz tutmayınca hasat edilemedi
        Sultan Sazlığı'ndaki kamışlar, göl buz tutmayınca hasat edilemedi
        Kayseri'de şiir yarışmasına 1608 kişi katıldı
        Kayseri'de şiir yarışmasına 1608 kişi katıldı
        Kayseri'de 116,5 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili sanıkların yargıl...
        Kayseri'de 116,5 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili sanıkların yargıl...