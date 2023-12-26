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        Kayseri'de 18 firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 firari, eş zamanlı operasyonda yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 11:45 Güncelleme: 26.12.2023 - 11:45
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        Kayseri'de 18 firari hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 firari, eş zamanlı operasyonda yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik kent merkezinde çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, 95 personel ve 37 ekiple, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 firari hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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