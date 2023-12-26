Kayseri'de 18 firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 firari, eş zamanlı operasyonda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik kent merkezinde çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, 95 personel ve 37 ekiple, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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