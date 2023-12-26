Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalar sürüyor Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sahaların ve donatıların yapım çalışmaları devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sahaların ve donatıların yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erciyes'i 12 ay turizmin ve sporun merkezi haline getirmek amacıyla yürütülen projelerde çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda profesyonel ve amatör sporun yeni gözdesi olma potansiyeline sahip Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan çalışmalara dair değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Erciyes’in eteklerinde 1850 rakımda hizmet veren Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'mizde hizmet veren futbol sahalarına ek olarak yeni sahaların ve donatıların yapım çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyoruz. Erciyes'imiz her boyutuyla yaz ve kış sezonu sporlarına hazır olacak." ifadelerini kullandı.