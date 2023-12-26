Melikgazi Belediyesinden enerji verimliliğinde başarı Melikgazi Belediyesi, bağımsız belgelendirme kuruluşu Vericert tarafından yapılan denetimden başarı ile geçerek TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası aldı.

Melikgazi Belediyesi, bağımsız belgelendirme kuruluşu Vericert tarafından yapılan denetimden başarı ile geçerek TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası aldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de ve dünyada son dönemde enerji verimliliğinin öne çıkan konular arasında yer aldığını belirtti.

Belediye olarak hizmet kalitesini yükseltmek, yapılan işlerde en üst seviyede verim almak için çalıştıklarını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Enerji Yönetim Birimi tarafından yapılan yoğun çalışma sonucunda TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası alınması büyük başarı. Bu sertifika enerji tüketimlerinin düzenli bir şekilde izlenmesi, takibi, analizinin yapılması ile birlikte verimlilik artırıcı çalışmaların oluşmasına öncülük edecektir. Belediyemizin enerji politikasının belirlenmesi ile birlikte enerji elektrik, doğalgaz, akaryakıt tüketimini yönetmek belediyemizin enerji maliyetlerini azaltacak ve sera gazı emisyonu azaltımında büyük rol oynayacaktır. Aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynakları üzerine yaptığımız çalışmalar ile birlikte enerji ihtiyaçlarımızı temiz enerji kaynaklarından temin etmeyi hedefliyoruz. Sertifika ve yönetim sisteminde faaliyet gösteren çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum."