Büyükşehir Belediyesi 6 bin 650 öğrencinin çamaşırını ücretsiz yıkadı
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin, üniversite öğrencilerine destek için 2019'da faaliyete geçirdiği ücretsiz çamaşır yıkama merkezi, bu zamana kadar 6 bin 650 öğrenciye hizmet verdi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin, üniversite öğrencilerine destek için 2019'da faaliyete geçirdiği ücretsiz çamaşır yıkama merkezi, bu zamana kadar 6 bin 650 öğrenciye hizmet verdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yönetiminde belediyenin üniversite öğrencilerine desteği sürüyor.
Kayseri'de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin çamaşırları belediyeye ait merkezde ücretsiz yıkanıyor.
KAYMEK Akademi tesisindeki merkezde, 31 çamaşır yıkama ve kurutma makinasıyla bugüne kadar 6 bin 650 öğrenciye hizmet verildi.
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