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        Büyükşehir Belediyesi 6 bin 650 öğrencinin çamaşırını ücretsiz yıkadı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin, üniversite öğrencilerine destek için 2019'da faaliyete geçirdiği ücretsiz çamaşır yıkama merkezi, bu zamana kadar 6 bin 650 öğrenciye hizmet verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 12:35 Güncelleme: 27.12.2023 - 12:35
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        Büyükşehir Belediyesi 6 bin 650 öğrencinin çamaşırını ücretsiz yıkadı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin, üniversite öğrencilerine destek için 2019'da faaliyete geçirdiği ücretsiz çamaşır yıkama merkezi, bu zamana kadar 6 bin 650 öğrenciye hizmet verdi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yönetiminde belediyenin üniversite öğrencilerine desteği sürüyor.

        Kayseri'de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin çamaşırları belediyeye ait merkezde ücretsiz yıkanıyor.

        KAYMEK Akademi tesisindeki merkezde, 31 çamaşır yıkama ve kurutma makinasıyla bugüne kadar 6 bin 650 öğrenciye hizmet verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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