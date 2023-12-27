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        Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan kişi dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı

        Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan kişi, mutfak dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 15:14 Güncelleme: 27.12.2023 - 15:29
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        Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan kişi dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı
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        Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan kişi, mutfak dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya aracılığıyla ürün satan 10 kişiyi ödemeyi sahte altında yaparak 210 bin lira dolandırdığı öne sürülen T.S'nin (23) bulunduğu evi tespit etti.

        Evine operasyon düzenlenen T.S, mutfak dolabının arkasına yaptığı gizli bölmede yakalandı.

        Bu kişi hakkında ayrıca "kasten öldürme" ve "hırsızlık" suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

        T.S, polis ve adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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