Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de öğrenciler şehitler için yürüdü

        Kayseri'de öğrenciler, Sarıkamış şehitleri ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için yürüdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 15:39 Güncelleme: 27.12.2023 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de öğrenciler şehitler için yürüdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de öğrenciler, Sarıkamış şehitleri ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için yürüdü.

        Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen yürüyüş, Erciyes Üniversitesi yerleşkesinden başladı.

        Türk bayrağı taşıyan öğrenciler, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

        Kartal Şehitliği'nde son bulan yürüyüşün ardından basın açıklaması yapan Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur, vatan sevgisini unutturmamak adına etkinliği düzenlediklerini söyledi.

        Yağmur, şehitlerin ve gazilerin anısını yüceltmeye devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

        "Büyük Türk milletinin millet kalma yolunda ödediği bedeller bu asil şehitlerimizin kanlarıyla tescillenmiştir. Hepimizce malum olduğu üzere geçtiğimiz günlerde yaşanan saldırılar sonucunda 12 vatan evladımız şehit oldu. Bu, onlar için bir yok oluş değil. Onlara aguşunu açmış olan yüce peygambere bir yürüyüştür. Ruhları şad olsun. Hepsine Allah'tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Her yıl yaptığımız Sarıkamış yürüyüşü vesilesiyle bu sene de Sarıkamış şehitlerimizi ve bütün şehitlerimizi andık. Bu tarihi vaka ile bir soğuğun içimizi nasıl kavuracak hale geleceğini ne yazık ki milletçe öğrendik. Bugün yaptığımız yürüyüş de bu vatan sevgisini unutmamak ve unutturmamak adınadır. Şerefli bir mazinin sahibiyiz. Bizler daima şehadeti en büyük mevki olarak görüp bu bilinçle hayatımızı sürdürür ve daima buna uygun yaşamaya çalışırız."

        Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele eden Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında olduklarını söyledi.

        Konuşmaların ardından şehit kabirleri ziyaret edildi, dua okundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        İşte ilk sözleri!
        İşte ilk sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        2038'in en büyük ekonomileri
        2038'in en büyük ekonomileri
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Konut sektöründe 2023'te neler oldu? 2024'te neler bekleniyor?
        Konut sektöründe 2023'te neler oldu? 2024'te neler bekleniyor?
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Seyir halindeyken telefon kablosu boynuna dolandı!
        Seyir halindeyken telefon kablosu boynuna dolandı!
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Ankaragücü eski başkanı Koca tahliye edildi
        Ankaragücü eski başkanı Koca tahliye edildi
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Eşini öldürüp, deli numarası yapmıştı! Sıcak gelişme!
        Eşini öldürüp, deli numarası yapmıştı! Sıcak gelişme!
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        X savaşları başladı
        X savaşları başladı
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"

        Benzer Haberler

        İç Anadolu'da CHP İl Başkanlıklarından "teröre lanet" açıklaması
        İç Anadolu'da CHP İl Başkanlıklarından "teröre lanet" açıklaması
        Eşini bıçakla ağır yaralayan sanığın 7,5 yıla inen cezasına bakanlık avukat...
        Eşini bıçakla ağır yaralayan sanığın 7,5 yıla inen cezasına bakanlık avukat...
        10 kişiyi 210 bin TL dolandıran hükümlü, mutfak dolabındaki gizli bölmede y...
        10 kişiyi 210 bin TL dolandıran hükümlü, mutfak dolabındaki gizli bölmede y...
        Melikgazi Belediyesi 5 yılda 270 park yaptı
        Melikgazi Belediyesi 5 yılda 270 park yaptı
        Yeni yılı Erciyes'te geçirecek Çekyalı turistler charter seferiyle Kayseri'...
        Yeni yılı Erciyes'te geçirecek Çekyalı turistler charter seferiyle Kayseri'...
        KTO'nun 2023 yılının son meclis toplantısı yapıldı
        KTO'nun 2023 yılının son meclis toplantısı yapıldı