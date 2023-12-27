Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        ERÜ, "Yılın Çevreci Üniversitesi" ödülüne layık görüldü

        Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübünce (BUEC) verilen "Boğaziçi Çevre Ödülleri" kapsamında, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) "Yılın Çevreci Üniversitesi" ödülünün sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 16:24 Güncelleme: 27.12.2023 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        ERÜ, "Yılın Çevreci Üniversitesi" ödülüne layık görüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübünce (BUEC) verilen "Boğaziçi Çevre Ödülleri" kapsamında, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) "Yılın Çevreci Üniversitesi" ödülünün sahibi oldu.

        ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, uzman ve akademisyenlerden oluşan jüri üyelerinin ve 58 bin 208 halk oyuyla belirlenen yılın çevreci kişi ve kurumlarına ödülleri verildi.

        Yılın çevreci üniversitesi kategorisinde, yüzde 37'lik oyla ERÜ ödüle layık görüldü.

        Ödülü, ERÜ adına Sürdürülebilirlik Koordinatörü Doç. Dr. Şükrü Taner Azgın aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        İç Anadolu'da CHP İl Başkanlıklarından "teröre lanet" açıklaması
        İç Anadolu'da CHP İl Başkanlıklarından "teröre lanet" açıklaması
        Eşini bıçakla ağır yaralayan sanığın 7,5 yıla inen cezasına bakanlık avukat...
        Eşini bıçakla ağır yaralayan sanığın 7,5 yıla inen cezasına bakanlık avukat...
        Kayseri'de öğrenciler şehitler için yürüdü
        Kayseri'de öğrenciler şehitler için yürüdü
        10 kişiyi 210 bin TL dolandıran hükümlü, mutfak dolabındaki gizli bölmede y...
        10 kişiyi 210 bin TL dolandıran hükümlü, mutfak dolabındaki gizli bölmede y...
        Melikgazi Belediyesi 5 yılda 270 park yaptı
        Melikgazi Belediyesi 5 yılda 270 park yaptı
        Yeni yılı Erciyes'te geçirecek Çekyalı turistler charter seferiyle Kayseri'...
        Yeni yılı Erciyes'te geçirecek Çekyalı turistler charter seferiyle Kayseri'...