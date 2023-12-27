ERÜ, "Yılın Çevreci Üniversitesi" ödülüne layık görüldü
Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübünce (BUEC) verilen "Boğaziçi Çevre Ödülleri" kapsamında, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) "Yılın Çevreci Üniversitesi" ödülünün sahibi oldu.
Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübünce (BUEC) verilen "Boğaziçi Çevre Ödülleri" kapsamında, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) "Yılın Çevreci Üniversitesi" ödülünün sahibi oldu.
ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, uzman ve akademisyenlerden oluşan jüri üyelerinin ve 58 bin 208 halk oyuyla belirlenen yılın çevreci kişi ve kurumlarına ödülleri verildi.
Yılın çevreci üniversitesi kategorisinde, yüzde 37'lik oyla ERÜ ödüle layık görüldü.
Ödülü, ERÜ adına Sürdürülebilirlik Koordinatörü Doç. Dr. Şükrü Taner Azgın aldı.
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