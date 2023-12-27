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        Kayseri'de bir öğretmen maaş ödülünü Gazze halkı için bağışladı

        Kayseri'de görev yapan matematik öğretmeni Selçuk Tutak, mesleğinde gösterdiği başarıdan dolayı aldığı maaş ödülünü Gazze halkı için bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 16:34 Güncelleme: 27.12.2023 - 16:39
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        Kayseri'de bir öğretmen maaş ödülünü Gazze halkı için bağışladı
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        Kayseri'de görev yapan matematik öğretmeni Selçuk Tutak, mesleğinde gösterdiği başarıdan dolayı aldığı maaş ödülünü Gazze halkı için bağışladı.

        Melikgazi İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Besime Özderici Ortaokulu'nda görevli Tutak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mesleğinde gösterdiği başarılardan dolayı verilen maaş ödülünü, Gazze halkına bağışlamaya karar verdi.

        Tutak, Gazze halkına ulaştırılması için maaş ödülünü Melikgazi Müftüsü Emrah Kandemir'e teslim etti.

        Müftü Kandemir, davranışından dolayı Tutak'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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