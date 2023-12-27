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        ERÜ öğretim üyeleri ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı

        "100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri"ne layık görülen Erciyes Üniversitesinden (ERÜ) 5 öğretim üyesi, ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 19:14 Güncelleme: 27.12.2023 - 19:14
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        ERÜ öğretim üyeleri ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı
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        "100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri"ne layık görülen Erciyes Üniversitesinden (ERÜ) 5 öğretim üyesi, ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.

        ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

        Bu kapsamda, ERÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa, yapay zeka alanındaki çalışmalarıyla Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 2023 Uluslararası Akademi Ödülü ile Mühendislik Bilimleri kategorisinde 2023 TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik ödülü olmak üzere 2 ödüle birden layık görüldü.

        Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurhan Karaboğa TÜBA - TESEP ödülünü alırken, Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Tıraş ile Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Yavuz Nuri Ertaş'a da TÜBA - GEBİP ödülü verildi.

        Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Burçin Gönen ise Sağlık Bilimleri kategorisinde 2023 TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik ödülünü aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen ERÜ Rektörü Fatih Altun, üniversite olarak her zaman zirveyi hedeflediklerini ve bu bağlamda çalışmalar yürüterek akademisyenleri her alanda desteklediklerini belirtti.

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