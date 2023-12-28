Sekiz asırlık Kapalı Çarşı AVM'lere direniyor ERGÜN HAKTANIYAN - Yapımına 12'nci yüzyılda başlanan sekiz asırlık tarihi Kapalı Çarşı, kentte hizmete giren birçok AVM'ye rağmen Kayserililerin alışveriş tercihinde ön sıralarda yer almayı sürdürüyor.

ERGÜN HAKTANIYAN - Yapımına 12'nci yüzyılda başlanan sekiz asırlık tarihi Kapalı Çarşı, kentte hizmete giren birçok AVM'ye rağmen Kayserililerin alışveriş tercihinde ön sıralarda yer almayı sürdürüyor.

Farklı dönemlerde yangın ve yıkımlar sonucu zarar görüp yenilenen tarihi çarşı, 16 sokağı ve 18 giriş kapısıyla İstanbul Kapalı Çarşı'dan sonra Türkiye'nin en büyük çarşısı olarak biliniyor.

Kayseri'nin yanı sıra çevre illerin alışveriş ihtiyacını da karşılayan Kapalı Çarşı, taştan yapılan dar ve geniş sokakları ve mimarisiyle ziyaretçilerini geçmişe de götürüyor.

Özellikle yaz aylarında gurbetçilerin yoğun ilgi gösterdiği çarşı, 8 asırdır geniş ürün yelpazesiyle Kayserililere hizmet veriyor.

Kayseri Kapalı Çarşı Koruma, Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Raşit Benk, AA muhabirine 12'nci yüzyılda ticaretin kalbi İpek Yolu üzerinde kurulu çarşının İç Anadolu'nun önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Eski surların çevresindeki tarihi Kapalı Çarşı'yı "İç Anadolu'nun kalbi, ticaretin merkezi" olarak niteleyen Benk, 918 dükkanla müşterilere hizmet verildiğini belirtti.

Çarşının etrafında Vezir Hanı, Bedesten ve Gön Han gibi tarihi eserlerin yer aldığını anlatan Benk, "Elbiseden hediyelik eşyaya, ayakkabıdan çocuk kıyafetlerine ve gıdaya kadar her türlü alışveriş yapılabilir. Çarşımıza gelenler en az 2-3 saat vakit geçirebilir." dedi.

Benk, esnafın güler yüzlü iletişimi sayesinde binlerce vatandaşın tarihi çarşıyı tercih ettiğini dile getirdi.

Kentte çok sayıda AVM'ye rağmen ayakta kalmayı başardıklarını ve bunun çok önemli olduğunu vurgulayan Benk, çarşıda müşterilerin pazarlık edip, samimi bir ortamda alışverişin yapabildiğini ifade etti.

Benk, Kapalı Çarşı'da 50 yıllık esnaf olduğunu, 30-40 yıllık müşterilerinin bulunduğunu söyledi.

- Yurt dışından gelip çarşıda alışveriş yapan da var

Danimarka'da yaşayan ve memleketi Nevşehir'den tarihi çarşıya alışverişe gelen Vefa Erkul, yılbaşı alışverişi için Kapalı Çarşı'yı tercih ettiklerini belirtti.

Kapalı Çarşı'da alışveriş yapmaktan ve gezmekten keyif aldığını anlatan Erkul, "Esnaf güler yüzlü, her türlü ürünü bulabiliyoruz. Buranın tarihi insanı cezbediyor. Samimi olman gerekirse AVM'den kafam ağrıyor. Çocuklar dün oraya gittiler, gezdiler, dolaştılar, ihtiyaçlarını aldılar. Belki ben biraz yaşlıyım, eski kafayım ama burada çocuklarla beraber dolaşmaktan mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Çarşıdan alışveriş yapan Metin Karakaya ise AVM'lerde pazarlık yapılamadığına ancak tarihi çarşıda böyle bir durumun olmadığına dikkati çekti.

Esnafın yaşamasının önemli olduğunu ve bu yüzden Kapalı Çarşı'dan alışveriş yaptığını vurgulayan Karakaya, mimari yapısıyla da otantik bir ortamda alışveriş yaptığını kaydetti.