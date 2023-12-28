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        Kayseri'de otomobilin yedek lastiğinde uyuşturucu ele geçirildi

        Kayseri'de, otomobilin yedek lastiğinde 1 kilo 530 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 11:57 Güncelleme: 28.12.2023 - 12:03
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        Kayseri'de otomobilin yedek lastiğinde uyuşturucu ele geçirildi
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        Kayseri'de, otomobilin yedek lastiğinde 1 kilo 530 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince takibe alınan ve Kayseri-Malatya kara yolu uygulama noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada, yedek lastik içerisine 6 parça halinde gizlenmiş 1 kilo 530 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Araçtaki M.T. ve A.D, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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