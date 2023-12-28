Kayseri'de otomobilin yedek lastiğinde uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de, otomobilin yedek lastiğinde 1 kilo 530 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince takibe alınan ve Kayseri-Malatya kara yolu uygulama noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada, yedek lastik içerisine 6 parça halinde gizlenmiş 1 kilo 530 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Araçtaki M.T. ve A.D, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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