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        Kocasinan'da 125 ağaç toprakla buluşturuldu

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, TEMA Vakfı gönüllüleriyle ağaç dikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 13:05 Güncelleme: 28.12.2023 - 13:05
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        Kocasinan'da 125 ağaç toprakla buluşturuldu
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, TEMA Vakfı gönüllüleriyle ağaç dikti.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe sınırlarındaki Yakut bölgesinde 10 bin metrekare alanda düzenlenen ağaç dikim programına, Çolakbayrakdar'ın yanı sıra TEMA Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Abdülkadir Dağlı, TEMA gönüllüleri, öğrenciler ve bölge sakinleri katıldı.

        Burada konuşan Çolakbayrakdar, 125 ağacı toprakla buluşturduklarını, ağaç dikme etkinliklerini genellikle gençlerle gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        Ağaç dikildikten sonra bakımının emek gerektirdiğini belirten Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak yeşil alan, park yapımı, ağaçlandırma alanı, kent ormanı gibi çalışmalarımızla yeşil alanda iddialıyız. Her yıl 100 binden fazla ağaç dikiyoruz." ifadelerini kullandı.

        TEMA Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Dağlı ise şehirleşmede nesillerin daha fazla yeşil alanda yaşamalarının önemli ve değerli olduğunu, okul öncesinden üniversiteye kadar öğrencilerin doğayı daha fazla sevmeleri için projeler yürüttüklerini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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