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        Kayseri'den kısa kısa

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bulunan sosyal yaşam merkezi ve spor tesisinin yarın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla açılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 16:08 Güncelleme: 28.12.2023 - 16:12
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        Kayseri'den kısa kısa
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bulunan sosyal yaşam merkezi ve spor tesisinin yarın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla açılacağını bildirdi.

        Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin çeşitli etkinliklere hizmet edebilecek nitelikte olduğunu belirtti.

        Sporseverler için ideal bir mekan olan millet bahçesinde hem açık alanda hem de kapalı alanda yaşam merkezini ve spor tesisini hayata geçirdiklerini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi sağlıklı yaşam merkezi tesisimizde kadın ve erkek fitness salonlarımız, kadın üyelerimiz için stüdyo salonumuz, kadın ve erkek havuzlarımız, çocuk havuzlarımız, sauna, şok duş ve ayrıca diyetisyen hizmetimiz bulunmaktadır. Kış mevsiminde ya da kapalı alanda spor yapmak isteyenler için sağlıklı yaşam merkezimiz tüm vatandaşlarımızın vazgeçilmez mekanı olacak."

        - Başkan Yalçın, Talas Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları inceledi

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçeye yapılan millet bahçesindeki çalışmaları inceledi.

        Yalçın, Talas Belediyesi ve hayırsever avukat Mehmet Altun iş birliğiyle yapımı devam eden eğitim kampüsündeki çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

        Talas Belediyesinin hayırsever desteğiyle yaptırdığı eğitime katkı sunacak 4 okul binasından ikisinin tamamlanma aşamasına geldiği belirtildi.

        - KASKİ'den su tasarrufu bilgilendirmesi

        Kayseri'de ilkokul öğrencilerinin su tasarrufu ve suyun serüveni konusunda bilgilendirilmeleri amacıyla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki merkeze bağlı ilkokullarda eğitim gören öğrencilere yönelik hazırlanan "Su Tasarrufu ve Suyun Serüveni" projesi iş birliği protokolünün imza törenine, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan ve İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse katıldı.

        Çağan, projeyle bilinçli ve tasarruflu su tüketiminin önemini anlatacaklarını belirtti.

        Karaköse ise gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için bilinçli su tüketiminin son derece önemli olduğunu dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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