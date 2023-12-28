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        Büyükşehrin misafirhanelerinde hasta yakınlarına otel konforunda hizmet

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen misafirhaneler, Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) hastanelerinde yatarak tedavi gören hastaların yakınlarına ev sıcaklığı ve otel konforunda ücretsiz hizmet veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 16:10 Güncelleme: 28.12.2023 - 16:14
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        Büyükşehrin misafirhanelerinde hasta yakınlarına otel konforunda hizmet
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen misafirhaneler, Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) hastanelerinde yatarak tedavi gören hastaların yakınlarına ev sıcaklığı ve otel konforunda ücretsiz hizmet veriyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehir Hastanesi karşısında hizmet veren Serpil-Mehmet İştahlı Hasta Yakınları Misafirhanesi ve Erciyes Üniversitesi Hastanesi karşısında hizmet veren Ali İhsan Erbil Gülsevim Erbil Hasta Yakınları Misafirhanesi açıldığı günden bu yana hasta yakınlarına hizmetlerini sürdürüyor.

        Misafirhanelerde hasta yakınlarının kişisel temizlik ürünleri ihtiyaçlarından kahvaltı ve yemeklerine kadar her türlü ihtiyacı ücretsiz karşılanıyor.

        Projeler, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin düzenlediği Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda "Sosyal Sorumluluk ve Sağlıklı Yaşam" kategorisinde ödüle layık görülmüştü.

        Galeri
        Galeri

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