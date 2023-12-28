Kayseri'de taksiciyi öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Kayseri'de taksiciyi aracında silahla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık E.M. ile avukatı salonda hazır bulundu, tutuksuz yargılanan N.A. ve E.K. duruşmaya katılmadı.

E.M. savunmasında, alacağının olduğu arkadaşına ulaşamayınca onun taksici arkadaşı M.K'yi öldürdüğü söyledi.

M.K'yi arkadaşına ulaşmak için öldürdüğünü belirten sanık, pişman olmadığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanık E.M'yi "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı, tutuksuz sanıkların beraatine karar verdi.

- Olay

Kayseri'de 8 Mart 2023'te Kocasinan ilçesinde taksici M.K, aracında silahla başından vurularak öldürülmüştü. E.M, olaydan 2 gün sonra Antalya'da, olay sırasında takside bulunan 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.​​​​

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