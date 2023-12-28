Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de taksiciyi öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

        Kayseri'de taksiciyi aracında silahla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 16:28 Güncelleme: 28.12.2023 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de taksiciyi öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de taksiciyi aracında silahla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık E.M. ile avukatı salonda hazır bulundu, tutuksuz yargılanan N.A. ve E.K. duruşmaya katılmadı.

        E.M. savunmasında, alacağının olduğu arkadaşına ulaşamayınca onun taksici arkadaşı M.K'yi öldürdüğü söyledi.

        M.K'yi arkadaşına ulaşmak için öldürdüğünü belirten sanık, pişman olmadığını ifade etti.

        Mahkeme heyeti, sanık E.M'yi "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı, tutuksuz sanıkların beraatine karar verdi.

        - Olay

        Kayseri'de 8 Mart 2023'te Kocasinan ilçesinde taksici M.K, aracında silahla başından vurularak öldürülmüştü. E.M, olaydan 2 gün sonra Antalya'da, olay sırasında takside bulunan 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yılbaşını evde kutlamanın maliyeti iki katına çıktı
        Yılbaşını evde kutlamanın maliyeti iki katına çıktı
        Motokuryenin ölümünde çok acı tesadüf!
        Motokuryenin ölümünde çok acı tesadüf!
        Komşu'da Türk rüzgarı!
        Komşu'da Türk rüzgarı!
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Terk ettikleri araçları çığ altında kaldı!
        Terk ettikleri araçları çığ altında kaldı!
        Asgari ücret zammı en çok hangi sektörleri etkiliyor?
        Asgari ücret zammı en çok hangi sektörleri etkiliyor?
        Muavini ezip öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Muavini ezip öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        Dev AVM'lerden konkordato kararı
        Dev AVM'lerden konkordato kararı
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama
        "Kupayı alıp gelmek istiyoruz"
        "Kupayı alıp gelmek istiyoruz"
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Facianın ardından iki kritik soru
        Facianın ardından iki kritik soru
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Tesla robotu, mühendise nasıl saldırdı?
        Tesla robotu, mühendise nasıl saldırdı?
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları

        Benzer Haberler

        Büyükşehrin misafirhanelerinde hasta yakınlarına otel konforunda hizmet
        Büyükşehrin misafirhanelerinde hasta yakınlarına otel konforunda hizmet
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'de cinayet ve yaralama olayının 8 sanığına hapis cezası
        Kayseri'de cinayet ve yaralama olayının 8 sanığına hapis cezası
        Husumetlisinin arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
        Husumetlisinin arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
        Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Kayseri´de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
        Kayseri´de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı