Kayseri'de kendisini eve kilitleyen genci ailesi "para verme" vaadiyle ikna etti

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde kendisini eve kilitleyip eşyaları yakan genç, ailesi tarafından "para verme" vaadiyle ikna edildi.

İddiaya göre, Mimarsinan Mahallesi Çeliker Sokak'taki 6 katlı apartmanın 2'nci katında oturan 18 yaşındaki D.Y, ailesi pazardayken kapıyı kilitleyip evdeki eşyaları ateşe verdi.

Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kapıyı açmayan gencin silahlı olabileceğini değerlendirerek, bir süre yangına müdahale edemedi.

Küçük çaplı yangının sönmesinin ardından ailesinin bina önünde olduğunu gören D.Y, balkona çıkarak para istedi.

Ailesinin para vereceğine ikna olan genç, polislere kapıyı açtı.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli, talep ettiği parasını alamadığı gerekçesiyle ailesine tepki gösterdi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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