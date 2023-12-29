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        Palancıoğlu, yapımı devam eden okulları inceledi

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Germir Mahallesi'nde yapımı devam eden anaokul ve ilkokul binasının inşaatını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 11:53 Güncelleme: 29.12.2023 - 11:53
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        Palancıoğlu, yapımı devam eden okulları inceledi
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        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Germir Mahallesi'nde yapımı devam eden anaokul ve ilkokul binasının inşaatını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

        Palancıoğlu, yaptığı açıklamada, okulların tamamlanmasıyla bölgede büyük bir ihtiyacı karşılamış olacaklarını bildirdi.

        Projelerin hızla devam ettiğini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "İlkokulumuz 4 katlı, 20 derslikli şahane bir okul oldu. Şu anda peyzaj işlerine başlandı. Anaokulumuz da 8 derslikli bir okul. Türkiye'de en fazla okul yapan belediyeyiz. 21 okul yaptık. Yakında bir sözleşme daha imzalayacağız. Üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapıyoruz. Belediye olarak hemen hemen her mahalledeki ihtiyaçları bir bir karşılıyoruz. Allah hayırlısıyla devam eden okullarımızın tamamını sonra erdirip vatandaşlarımızın kullanımına açmayı nasip etsin."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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