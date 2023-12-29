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        Kayseri'de oda başkanları ihracat rakamlarını değerlendirdi

        Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri'nin kasım ayı ihracatının bir önceki aya göre yüzde 7,74 artarak, 332 milyon 834 bin dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 12:31 Güncelleme: 29.12.2023 - 12:31
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        Kayseri'de oda başkanları ihracat rakamlarını değerlendirdi
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        Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri'nin kasım ayı ihracatının bir önceki aya göre yüzde 7,74 artarak, 332 milyon 834 bin dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

        Büyüksimitci, yaptığı yazılı açıklamada, ihracatta geçen yılın kasım ayına göre de artış yaşandığını, kentin 2023 yılı 11 aylık toplam ihracatının 3 milyar 316 milyon 852 bin dolar olarak gerçekleştiğini aktardı.

        Kasım ayında Kayseri'den 154 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini anlatan Büyüksimitci, ihracata en yüksek katkı yapan sektörlerin başında her zaman olduğu gibi mobilyanın geldiğini kaydetti.

        - OSB Başkanı Yalçın

        Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın da ihracat rakamlarının tüm zorluklara karşın artmaya devam ettiğini belirtti.

        Kayseri'nin kasım ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Yalçın, "Kayseri olarak, 332 milyon 834 bin dolar ihracat gerçekleştirilmiş ve geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 3,5 oranında artış sağlanmıştır. 2023 ekim ayına göre ise yaklaşık yüzde 7,7 artış görülmüştür. İhracat yaptığımız başlıca ülkeler, Irak, Almanya, Belçika, Avusturya, ABD, Rusya Federasyonu, İtalya, Birleşik Krallık'tır." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'nin ihracatının yarıdan fazlasının Avrupa Birliği, ABD ve Çin gibi büyük ekonomilere yapıldığını belirten Yalçın, bu pazarlarda yaşanan daralma ve bununla birlikte artan maliyetler göz önüne alındığında bu 3 önemli pazardaki payın azalmasının göz önüne alınması gerektiğine dikkati çekti.

        - KTO Başkanı Gülsoy

        Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da işçilik maliyetlerinin yükseldiğini, girdi maliyetlerinin arttığını ve bu ortamda finansman maliyetinin de arttığını aktardı.

        Navlun avantajının da kaybedildiğine değinen Gülsoy, şunları kaydetti:

        "Çünkü Çin'den Avrupa'ya konteyner fiyatları düşüyor. Bu da ihracatımız üzerinde risk oluşturuyor. Zorlu koşullara rağmen iş insanlarımız üretmeye devam ediyorlar. Kayseri olarak yılın 11 ayında toplam ihracat rakamımız 3 milyar 316 milyon dolara çıkmıştır. İhracatçı üyelerimiz ve iş insanlarımız her ne olursa olsun toparlanmak, üretim ve istihdam için canla başla çalışıyor. İhracatçı firmalarımızın yönetim kademesinden tüm personeline kadar herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Kayseri Ticaret Odası olarak bizler de her zaman olduğu gibi üyelerimizin yanında olacak ürettiğimiz projelerle dış ticaretlerine katkı sağlayacak, lobi faaliyetlerimizle de önlerindeki engelleri aşmalarına yardımcı olacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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