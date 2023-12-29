Kayseri'den kısa kısa

Vali Gökmen Çiçek, Talas Belediyesi tarafından 9 Ocak 2024'te açılması planlanan Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Sergisi'ni inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Çiçek, Kiçiköy Mahallesi Ali Saip Paşa Caddesi'ndeki belediyeye ait konakta hazırlık çalışmaları son aşamaya gelen sergide incelemelerde bulundu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez'in yanı sıra vali yardımcıları Abdullah Kalkan ve Ömer Tekeş'in de eşlik ettiği incelemede Erciyes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ahmet Nedim Kilci, Vali Çiçek'e sergideki eserler hakkında bilgiler verdi.

İçerisinde bir döneme ışık tutan tarihi kitaplardan, Osmanlı ve düşman askerlerinin kullandıkları alet, silah ve lojistik eşyalara kadar binlerce objenin yer aldığı sergiye hayranlığını ifade eden Vali Çiçek, eserlerin temini için Ahmet Nedim Kilci'ye, eserlerin muhafaza edileceği tarihi konak için Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

- KAYMEK'ten ailelere eğitim programı

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi "Ebeveynlik Meşalesi: Çocuklarınıza Işık Tutun" eğitim programı düzenliyor.

KAYMEK uzmanlarınca verilecek eğitimlerde ebeveyn çocuk ilişkisi birçok yönden ele alınarak, aile yapılarının daha mutlu bir yapıya kavuşmasına katkı sunulması amaçlanıyor.

Eğitim programı 29 Aralık'ta saat 19.00'da Anne Baba Okulu adı altında başlıyor.

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde ücretsiz olarak düzenlenecek eğitimlerde kontenjan sınırı bulunurken, eğitimlere ilgi duyan vatandaşlar 0 541 772 19 54 numaralı telefon üzerinden detaylı bilgiye ulaşabilecek.

- Kocasinan'da deprem toplantısı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, olası bir depreme karşı yürütülen çalışmalar kapsamında meslek odaları temsilcileriyle bir araya geldi.

Belediyenin encümen salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Çolakbayrakdar, gerek ilçede gerekse kentte deprem ile ilgili neler yapılabilir konusunda çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Belediye olarak üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptıkları ve yapacaklarını aktaran Çolakbayrakdar, "Yaşadığımız şehri 'ortak akıl' ile dizayn etmek istediğimizde öneriler neler olur ? Bu bakış açılarını sentezleyip, neticede insan odaklı yaklaşımla herkesi ilgilendirebilecek, daha güzel bir şehri ve daha dirençli bir şehri inşa edebilmektir." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Mustafa Umut Özdemir, Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er, İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Halil Ceylan, Şehir Plancıları Odası Kayseri Şube Başkanı Tamer Cinel, Jeofizik Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Özgür Yalçındağ, Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, Abdullah Gül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Müge Akın, Kocasinan Belediyesi İmar Komisyonu meclis üyeleri, ilgili birim müdürleri ve başkan yardımcıları katıldı.