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        Bakan Özhaseki, Kayseri'de sağlıklı yaşam ve spor merkezi açılış töreninde konuştu:

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Görev süreleri boyunca hiçbir şey yapmayıp koca koca bütçeleri algı operasyonları için harcayanlar, vatandaşın karşısına çıktığında ne diyecekler, bilemiyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 16:54 Güncelleme: 29.12.2023 - 16:58
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        Bakan Özhaseki, Kayseri'de sağlıklı yaşam ve spor merkezi açılış töreninde konuştu:
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Görev süreleri boyunca hiçbir şey yapmayıp koca koca bütçeleri algı operasyonları için harcayanlar, vatandaşın karşısına çıktığında ne diyecekler, bilemiyorum." dedi.

        Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan "Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Spor Tesisi"nin açılış töreninde konuşan Özhaseki, Türkiye'nin önemli bir seçim sürecine girdiğini kaydetti.

        Yerel yönetimler açısından 1994 yılının dönüm noktası olduğunu belirten Özhaseki, o dönemde bazı belediyelerin örgüt üssü haline geldiğini vurguladı.

        1994 yılındaki yerel seçimlerin ardından Türkiye'nin belediyecilik anlamında ufkunun açıldığına dikkati çeken Özhaseki, "Bu yıldan önce neredeyse tüm Türkiye'de ideolojik takıntılı bir belediyecilik anlayışı vardı. Kafasındaki sapkın ideolojiye bu memleketi götürebilmek için çırpınan insanlar vardı. Ya Rusya sevdalısı ya Çin meraklısı veyahut da Küba'daki rejime özenti duyanlar, Arnavutluk'taki Enver Hoca'ya hayranlık duyanlar, envaiçeşit sol gruplar bir araya gelir, eylem birliği yaparlar ve belediyeleri de üs gibi kullanırlardı. Bunlara şahitlik ettik." diye konuştu.

        Özhaseki 1994 seçimleri öncesinde seçmene yönelik hizmet edecekleri yönünde vaatlerde bulunduklarını ve bunu da yerine getirdiklerini söyledi.

        Kayseri'ye yaklaşık 30 yıldır kesintisiz hizmet ettiğinin altını çizen Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Benden sonra gelenler de gece demeden, gündüz demeden çalıştılar. Bu misyonu devam ettirdiler. Allah onlardan da razı olsun. Yarın bir gün yine Kayseri halkının huzuruna yüzümüz ak bir şekilde çıkacağız, yaptıklarımızı söyleyeceğiz. Vatandaş seçimden seçime demokratik hakkını kullanır ama bir de soru sorar. Vatandaş, 5 sene boyunca kendi aralarında bir takım muhabbetler ederler. Bazen eleştirir, bazen de överler. Bunlar çok normal şeyler ama 5 sene bittiğinde vatandaş döner der ki, 'Biz sana kocaman bir mühür verdik, kocaman bir bütçe verdik, yetkiyi verdik, sen ne yaptın kardeşim, onu söyle' derler. Elhamdülillah bizim partili arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmalar zaten dillere destan. Söyleyecek o kadar çok şeyiniz var ki. Görev süreleri boyunca hiçbir şey yapmayıp koca koca bütçeleri algı operasyonları için harcayanlar, vatandaşın karşısına çıktığında ne diyecekler, bilemiyorum. Onların ömürleri herhalde bu dedikodular ve özellikle sosyal medyada kullandıkları bir takım sloganlarla geçecek. Milletin gözünü boyayabilirler mi, bilmiyorum. Herhalde millet feraset sahibidir, boyayamazlar. Ama hepimiz inançlı insanlarız. Yarın bir gün Cenabıhakk'ın huzuruna varacağız, orada nasıl hesap verecekler, onu çok merak ediyorum."

        Bakan Özhaseki ve il protokolü, konuşmanın ardından sağlıklı yaşam merkezi ve spor tesisini hizmete açtı.

        Öte yandan Özhaseki, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne hayırsever bir aile tarafından bağışlanan robotik cerrahi sistemi 'Da Vinci' cihazının açılış törenine ve başka bir hayırsever tarafından bazı tıbbi cihazların hastaneye bağışlanmasına ilişkin protokolün imza törenine de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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