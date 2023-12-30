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        Kayseri'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 11:43 Güncelleme: 30.12.2023 - 11:53
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        Kayseri'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        İddiaya göre, Cırgalan Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi'nde karşılaşan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.O. ve A.O. tabanca ve bıçakla yaralandı.

        Olayın ardından bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

        Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan T.O, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Polis ekipleri, kaçan şüpheliler N.T, S.C.T. ve K.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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