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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayserispor'u ziyaret etti

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayserispor'u ziyaret ederek Başkan Ali Çamlı'dan takım hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 17:39 Güncelleme: 30.12.2023 - 17:39
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayserispor'u ziyaret etti
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayserispor'u ziyaret ederek Başkan Ali Çamlı'dan takım hakkında bilgi aldı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre ziyarette Özhaseki'ye, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da eşlik etti.

        Açıklamada, "Onursal Başkanımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, kulübümüzü ziyaret etti. Kıymetli misafirlerimiz futbolcularımızın yeni yılını kutlayarak başarı dileklerini iletti." ifadelerine yer verildi.

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