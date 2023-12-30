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        Kayserispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, 19. haftada EMS Yapı Sivasspor ile 7 Ocak Pazar günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 21:00 Güncelleme: 30.12.2023 - 21:09
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        Kayserispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, 19. haftada EMS Yapı Sivasspor ile 7 Ocak Pazar günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü.

        İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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