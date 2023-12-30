Kayseri'de havaya ateş ettikten sonra kendini eve kilitleyen kişiyi polis ikna etti
Kayseri'de iki katlı evin terasından etrafa av tüfeğiyle ateş ettikten sonra kendine zarar vereceğini söyleyen kişi, özel harekat polislerinin iknası sonucu kilitli olduğu evden çıktı.
Kayseri'de iki katlı evin terasından etrafa av tüfeğiyle ateş ettikten sonra kendine zarar vereceğini söyleyen kişi, özel harekat polislerinin iknası sonucu kilitli olduğu evden çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Balbudak Sokak'ta iki katlı bir evde yaşayan M.A. (50) evin terasından etrafa av tüfeğiyle ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polisin olay yerine gelmesinin ardından kendini eve kilitleyen ve kendine zarar vereceğini söyleyen M.A. özel harekat polisleri tarafından ikna edildi.
M.A, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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