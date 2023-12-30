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        Kayseri'de havaya ateş ettikten sonra kendini eve kilitleyen kişiyi polis ikna etti

        Kayseri'de iki katlı evin terasından etrafa av tüfeğiyle ateş ettikten sonra kendine zarar vereceğini söyleyen kişi, özel harekat polislerinin iknası sonucu kilitli olduğu evden çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 22:26 Güncelleme: 30.12.2023 - 22:26
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        Kayseri'de havaya ateş ettikten sonra kendini eve kilitleyen kişiyi polis ikna etti
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        Kayseri'de iki katlı evin terasından etrafa av tüfeğiyle ateş ettikten sonra kendine zarar vereceğini söyleyen kişi, özel harekat polislerinin iknası sonucu kilitli olduğu evden çıktı.

        Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Balbudak Sokak'ta iki katlı bir evde yaşayan M.A. (50) evin terasından etrafa av tüfeğiyle ateş etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Polisin olay yerine gelmesinin ardından kendini eve kilitleyen ve kendine zarar vereceğini söyleyen M.A. özel harekat polisleri tarafından ikna edildi.

        M.A, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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