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        GÜNCELLEME - Kayseri'deki cinayet ve yaralamaya ilişkin yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 1 kişinin öldürülmesi, 1 kişinin de yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 15:53 Güncelleme: 31.12.2023 - 15:53
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        GÜNCELLEME - Kayseri'deki cinayet ve yaralamaya ilişkin yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 1 kişinin öldürülmesi, 1 kişinin de yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Cırgalan Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi'nde çıkan kavgada T.U'nun öldürülmesi, A.O'nun ise yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınan N.T, S.C.T. ve K.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından polislerce adliyeye götürüldü.

        Cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

        Dün iki grup arasında çıkan kavgada T.U. ve A.O. tabanca ve bıçakla yaralanmış, T.U, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

        Kaçan şüpheliler N.T, S.C.T. ve K.T. ise polislerce yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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