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        Kayseri'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü

        Kayseri'de metruk evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 17:29 Güncelleme: 31.12.2023 - 17:34
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        Kayseri'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü
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        Kayseri'de metruk evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Fevzi Çakmak Mahallesi Nil Caddesi üzerindeki tek katlı metruk evin bodrumunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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