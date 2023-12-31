Kayseri'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'de metruk evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fevzi Çakmak Mahallesi Nil Caddesi üzerindeki tek katlı metruk evin bodrumunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.