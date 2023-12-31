Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Valisi Çiçek'ten yeni yıl mesajı

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 17:48 Güncelleme: 31.12.2023 - 17:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Valisi Çiçek'ten yeni yıl mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çiçek mesajında, 2024 yılının Kayseri'ye, ülkeye ve dünyaya hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

        Yeni yılın, geleceğe ilişkin yeni planlar yapma konusunda fırsat verdiğini belirten Çiçek, şunları kaydetti:

        "2024 yılında da tarihimizden aldığımız gücü, sürekli değişen, gelişen dünya şartlarının sağladığı fırsatlarla birleştirdiğimizde ülkemiz ve ilimiz için hizmet ve yaşam kalitesinin daha da artacağı, başarılı bir yıl olacağına yürekten inanıyorum. 2023 yılının ilk aylarında yaşamış olduğumuz Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla vefat eden vatandaşlarımız ile vatanımızın ve milletimizin birliği ve beraberliği için şehadet şerbetini içen tüm kahramanlarımızın acısı hala yüreğimizde. Depremde vefat eden vatandaşlarımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ayrıca Filistin'de yaşanan soykırım sebebiyle yaşamını yitirenlere de rahmet diliyor, bu insanlık suçunun bir an önce son bulmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle çok kıymetli şehit yakınlarımızın ve kahraman gazilerimizin, depremde vefat eden vatandaşlarımızın ve tüm halkımızın yeni yılını kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        2024'e ilk merhaba
        2024'e ilk merhaba
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Siyasilerden yeni yıl mesajları
        Siyasilerden yeni yıl mesajları
        2023'e iz bırakan futbolcular
        2023'e iz bırakan futbolcular
        "Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"
        "Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"
        Ünlü oyuncu 2024'ü denizde karşıladı
        Ünlü oyuncu 2024'ü denizde karşıladı
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Ceylan'dan Demirkubuz'a: "Sana gönderme yok"
        Ceylan'dan Demirkubuz'a: "Sana gönderme yok"
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        Ünlüler iyi yıllar diler
        Ünlüler iyi yıllar diler
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023'te evlenen ünlü isimler
        2023'te evlenen ünlü isimler
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'

        Benzer Haberler

        Kayseri'de metruk binada yangın
        Kayseri'de metruk binada yangın
        Kayseri'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'de yılbaşı denetimlerinde ruhsatsız tabanca ve esrar ele geçirildi
        Kayseri'de yılbaşı denetimlerinde ruhsatsız tabanca ve esrar ele geçirildi
        Kayseri'de takla atan otomobil, alev aldı: 2 yaralı
        Kayseri'de takla atan otomobil, alev aldı: 2 yaralı
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        GÜNCELLEME - Kayseri'deki cinayet ve yaralamaya ilişkin yakalanan 3 zanlı t...
        GÜNCELLEME - Kayseri'deki cinayet ve yaralamaya ilişkin yakalanan 3 zanlı t...