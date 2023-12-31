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        Erciyes'te meşaleli yılbaşı kutlaması

        Uluslararası standartlardaki pistleri ve otelleriyle ünlü Erciyes'te, yılbaşı kutlamaları kapsamında meşaleli gece kayağı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 20:46 Güncelleme: 31.12.2023 - 21:04
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        Erciyes'te meşaleli yılbaşı kutlaması
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        Uluslararası standartlardaki pistleri ve otelleriyle ünlü Erciyes'te, yılbaşı kutlamaları kapsamında meşaleli gece kayağı yapıldı.

        Yerli ve yabancı çok sayıda turistin yılbaşı için geldiği Erciyes'te, Tekir Kapı pistinde ellerinde meşalelerle kayak yapanlar renkli görüntüler oluşturdu.

        Gondola binen, kayak yapan ziyaretçiler, yanan ateş etrafında ısınmaya çalıştı.

        Havai fişek gösterisinin yapıldığı ve sıcak şıra ikram edilen tesiste bazı vatandaşlar da fotoğraf çektirdi.

        Yılbaşını Erciyes'te kutlayan Ömer Çakır, gazetecilere, arkadaşlarıyla yılbaşını geçirmek amacıyla Erciyes'e geldiklerini söyledi.

        Erciyes'te keyifli zaman geçirdiklerini anlatan Çakır, "İstanbul'dan geliyorum, kayak yapmayı seviyoruz. Buraya her sene geliyorum, Erciyes'i değerlendiriyoruz. Gece kayağı çok keyifli oluyor, meşale ile kaymak çok güzel. Güzel bir görsel şölen oldu." dedi.

        Kemal Ekşi de güzel bir yılbaşı tatili geçirdiklerini belirterek, "Antalya'dan geliyoruz, Erciyes'e daha önce gelmemiştim. Çok güzel, insanlar, tesisler, personel, askerler burada her şey çok iyi. Çok güzel bir hava var. Güzel bir yılbaşı tatili geçiriyoruz. Meşaleli kayak muhteşemdi, hep beraber kayak yaptık." diye konuştu.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı tesislerde görev yapıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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