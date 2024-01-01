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        Kayseri'de polisten yılbaşı denetimi

        Kayseri'de polis ekipleri yılbaşı tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 00:49 Güncelleme: 01.01.2024 - 01:03
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        Kayseri'de polisten yılbaşı denetimi
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        Kayseri'de polis ekipleri yılbaşı tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu meydan, cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirdi.

        Polis, kontrol noktalarında durdurulan araçların evrakını incelendi, sürücülere alkol testi yaptı.

        Kural ihlali yapan sürücülere ise cezai işlem uygulandı.

        Ayrıca asayiş ekiplerince şüpheli görülen kişilerin kimlik kontrolü yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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