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        Kayseri'de yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

        Kayseri'de yeni yılın ilk bebeği dünyaya gözlerini açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 01:00 Güncelleme: 01.01.2024 - 01:10
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        Kayseri'de yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi
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        Kayseri'de yeni yılın ilk bebeği dünyaya gözlerini açtı.

        Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Polikliniği'nde, saat 00.02'de, 3 kilo 300 gram ağırlığında bebek dünyaya geldi.

        Kezban ve Oğuz Alkan çifti, sağlıklı şekilde dünyaya gelen bebeklerine "Ceylin" ismini verdi.

        Kezban Alkan, gazetecilere, çok mutlu olduğunu ifade etti.

        Tüm çocuklar için güzel bir yıl olmasını temenni eden Alkan,"Yeni yılın yeni bebeği olduğu için çok heyecanlıyım. Yeni yılın herkese güzellikler getirmesini diliyorum. Bize de yeni yılın ilk bebeği olması sürpriz oldu. Heyecanlı ve duygusalız. İkinci çocuğumuz." dedi.

        Baba Oğuz Alkan da yeni yıla bebekleri ile girdikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.

        Dünyada tüm bebeklerin huzurlu bir hayat geçirmesi gerektiğini aktaran Alkan, Filistin'deki bebekler için de savaşın bitmesini diledi.

        Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Ertuğrul Keklik de hastanelerinde 2024 yılının ilk bebeğinin dünyaya geldiğini aktardı.

        Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Arzu Karakaş Aydın ise bebeğin normal doğumla dünyaya geldiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

        AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy da Alkan ailesini dünyaya gelen bebekleri için hastanede ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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