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        Kocasinan'da geçen yıl 2 bin 804 kişi evlendi

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2023 yılında evlendirme dairesine başvuran 2 bin 804 çiftin nikah işlemlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 11:24 Güncelleme: 01.01.2024 - 11:24
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        Kocasinan'da geçen yıl 2 bin 804 kişi evlendi
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2023 yılında evlendirme dairesine başvuran 2 bin 804 çiftin nikah işlemlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Çolakbayrakdar, çiftlere mutluluklar diledi.

        Çolakbayrakdar, ailenin toplumun çekirdeği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Kocasinan Belediyesi olarak yeni yuvaların kurulmasına vesile oluyoruz. Yeni evlenen çiftlerin ve ailelerin mutlu zamanlarında yanlarında olmamız bizleri mutlu ediyor. Yazlık ve kışlık mekan diye iki farklı konseptle hazırlanan yeni nikah salonunda çiftler, en mutlu 'evet'ini çok daha modern bir salonda diyor. Çiftlere, hayatlarının en mutlu anını yaşadıkları nezih bir ortam sunuyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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