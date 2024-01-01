Kocasinan'da geçen yıl 2 bin 804 kişi evlendi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2023 yılında evlendirme dairesine başvuran 2 bin 804 çiftin nikah işlemlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Çolakbayrakdar, çiftlere mutluluklar diledi.

Çolakbayrakdar, ailenin toplumun çekirdeği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kocasinan Belediyesi olarak yeni yuvaların kurulmasına vesile oluyoruz. Yeni evlenen çiftlerin ve ailelerin mutlu zamanlarında yanlarında olmamız bizleri mutlu ediyor. Yazlık ve kışlık mekan diye iki farklı konseptle hazırlanan yeni nikah salonunda çiftler, en mutlu 'evet'ini çok daha modern bir salonda diyor. Çiftlere, hayatlarının en mutlu anını yaşadıkları nezih bir ortam sunuyoruz."