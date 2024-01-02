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        Büyükşehir Belediyesi İletişim Merkezi 1 milyon 200 bin çağrıya cevap verdi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Alo 153 İletişim Merkezi, 2023 yılında yaklaşık 1 milyon 200 bin çağrıyı yanıtladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 14:09 Güncelleme: 02.01.2024 - 14:09
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        Büyükşehir Belediyesi İletişim Merkezi 1 milyon 200 bin çağrıya cevap verdi
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Alo 153 İletişim Merkezi, 2023 yılında yaklaşık 1 milyon 200 bin çağrıyı yanıtladı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerince sorumluluk alanındaki her türlü konuda hizmet veren Alo 153 İletişim Merkezi, ulaşımdan yaralı sokak hayvanlarına, KAYBİS'ten otoparka, zabıta hizmetlerinden park bahçe hizmetlerine kadar pek çok konuda vatandaşa anlık çözüm sunuyor.

        Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası sadece Kayseri'de değil, ülke genelinden gelen istek ve taleplere de anında cevap veren İletişim Merkezi, konaklama başta olmak üzere her türlü konuda depremzedelere yardımcı oldu.

        Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı ve Kayseri Saat Kulesi'nde kurulan İletişim Küresi ile hizmetlerini vatandaşların ayağına götürme anlayışı içerisinde çalışmalarına devam ediyor.

        İletişim Küresi'nde de faaliyete geçtiğinden bugüne kadar 3 bin 540 kayıtlı başvuru alınarak ilgili birimlerde çözümü sağlandı ve 85 bin vatandaşla yüz yüze iletişim kurularak ilgili kurumlara anlık bildirim yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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