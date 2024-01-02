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        Kayseri'de kurulan temsili "Uluslararası Ceza Mahkemesi"nde Gazze'ye dikkat çekiliyor

        Kayseri'de Filistin'le Dayanışma Platformu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda temsili "Uluslararası Ceza Mahkemesi" kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 16:28 Güncelleme: 02.01.2024 - 16:38
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        Kayseri'de kurulan temsili "Uluslararası Ceza Mahkemesi"nde Gazze'ye dikkat çekiliyor
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        Kayseri'de Filistin'le Dayanışma Platformu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda temsili "Uluslararası Ceza Mahkemesi" kuruldu.

        Filistin Çadırı yanındaki platformda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Galant, ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un maketleri yer aldı.

        "Uluslararası Ceza Mahkemesi" yazan platformun çevresine, "İnsanlığa karşı suç işledik" yazan kağıtlar yerleştirilirken ellerinde kelepçe bulunan turuncu kıyafetli ülke yöneticilerinin boyunlarına da çeşitli afişler asıldı.

        Afişlerde, "Katliama desteğimi ilk günden gösterdim", "Gazze'de bile isteye katliam yaptım", "85 günde 13 bin çocuk, 9 bin kadın, 8 bin sivil, toplam 30 bin kişi katlettim" yazıları yer aldı.

        Platformu inceleyen vatandaşlardan Gülistan Yıldız, AA muhabirine, haberleri izlediğini ve geceleri uykularının kaçtığını söyledi.

        Çocuklara, evlalarını kaybeden anne ve babalara üzüldüğünü anlatan Yıldız, "Hiç dayanamıyorum. İnşallah görür müyüz bir gün yargılandıklarını, ceza aldıklarını, görürsem eğer çok mutlu olurum. Enkazın altında kalanlar var daha." dedi.

        Platformda görevli Rıdvan Akdağ da 7 Ekim 2023'te meydanda çadır kurduklarını, insanları Gazze'de yaşananlar konusunda bilinçlendirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

        Farkındalık amacıyla temsili "Uluslararası Ceza Mahkemesi" kurduklarını anlatan Akdağ, "Vatandaşların çok dikkatini çekti, fotoğraf çekiyorlar. Bizim açık açık gördüğümüzü dünya kamuoyu görsün istiyoruz. Ülke liderlerini ve açıktan işledikleri suçları, okul, hastane bombalamak gibi bunları da anlattık." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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